Apple, ecco il nuovo iPhone 15: perché è un clamoroso schiaffo alla Cina

Apple si allinea alla normativa Ue sul caricabatteria unico. I nuovi iPhone 15 presentati a Cupertino hanno la porta Usb-C per la ricarica, un annuncio atteso da tempo con cui la società di Tim Cook abbandona dopo 11 anni il suo sistema Lightening in vista della normativa di Bruxelles che ha messo ai produttori tecnologici la scadenza del 2024 per adeguarsi. Una norma a lungo richiesta dai consumatori che favorisce il riciclo e cerca di diminuire i rifiuti elettronici.

La presentazione di Apple, del resto, è molto spostata sull'ambiente con la società che lancia il primo Apple Watch costruito con il 100% di energia rinnovabile e in attesa di diventare completamente 'carbon neutral'nel 2030. Ma la vera novità del nuovo modello della Mela è che i primi lotti di produzione, da cui saranno presi i prodotti per le vendite iniziali, sono stati realizzati per la prima volta in India, rompendo una tradizione consolidata che lasciava agli stabilimenti cinesi questa incombenza. A gestire le operazioni sarà sempre la Foxconn, storico partner di Apple, che in India gestisce uno stabilimento nel Tamil Nadu e a cui Cupertino sti sta appoggiando sempre di più per trasferire parte delle attività fuori dal Dragone per evidenti motivi geopolitici.

L'appuntamento di settembre è da oltre dieci anni l'occasione per l'azienda di mostrare le sue novità di prodotto. La nuova linea di iPhone 15 è stata lanciata nel teatro dedicato a Steve Jobs: quattro modelli (base, Plus, Pro e Pro Max) che mantengono le dimensioni degli anni precedenti ma con la cornice intorno allo schermo più sottile e hanno a bordo - soprattutto nelle versioni Pro - una fotocamera potenziata, un chip che li rende più performanti, materiali premium come il titanio. Altra novità è il soccorso stradale via satellite, un modo con cui, a partire dagli Usa, gli automobilisti potranno sfruttare l'iPhone per richiedere assistenza per problemi durante il viaggio.

I telefoni saranno disponibili dal 22 settembre e i prezzi per i modelli Pro, quelli più accessoriati, partono da 999 dollari e 1.199 dollari. «Ogni anno cerchiamo di innovare la nostra linea di iPhone, per renderla più funzionale e utile. Questa volta siamo andati oltre», ha detto l'ad Tim Cook durante la presentazione, annunciando anche che i visori per la realtà mista Vision Pro saranno disponibili a inizio 2024. I nuovi iPhone 15, un rito iniziato da Steve Jobs che si rinnova dal 2007, arrivano in un momento in cui il mercato degli smartphone segna il calo maggiore dell'ultimo decennio. Ma arrivano anche in un momento in cui le controversie geopolitiche tra Stati Uniti e Cina che pensa di vietare ai suoi dipendenti pubblici l'uso dell'iPhone per sicurezza nazionale- hanno fatto perdere in due giorni alla società 200 miliardi di capitalizzazione.