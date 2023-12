Nostradamus, profezia per il 2024: "Catastrofico terremoto", terrore in Italia

13 dicembre 2023 a

a

a

Chi vincerà il derby delle profezie più nefaste per il 2024 tra Baba Vanga e Nostradamus. Negli ultimi anni la veggente non vedente bulgara scomparsa nel 1996 sembra aver spodestato il monaco e astrologo francese vissuto nel Cinquecento, ma attenzione a sottovalutare quest'ultimo.

La prima, per i prossimi 12 mesi, avrebbe previsto secondo gli esperti che hanno decriptato i suoi appunti un attentato mortale al presidente russo Vladimir Putin, una guerra biologica, un nuovo attacco islamico in Europa (sull'onda della guerra a Gaza tra Israele e Hamas), l'ennesima devastante crisi economica (abitudine ormai ciclica), l’Occidente indebitato con l'Oriente e naturalmente le immancabili catastrofi naturali e agguati informatici" capaci di mandare in tilt interi Paesi.

Baba Vanga, "il califfato": l'agghiacciante profezia sulla guerra tra Hamas e Israele

Come risponde Nostradamus? Calando qualche asso pesante: assisteremo alla Terza guerra mondiale. C'è da dire che purtroppo le cause di innesco, già oggi, non mancano: dal conflitto in Palestina alle tensioni Cina-Taiwan, passando ovviamente per la guerra in Ucraina che rischia di diventare uno scontro aperto tra Russia e Nato.

"Esplosione nucleare": Baba Vanga, la profezia (e la terrificante coincidenza con Israele)

A inquietare particolarmente l'Italia è la previsione di Nostradamus su "un catastrofico terremoto", spiega il Fatto quotidiano, che colpirà una città a una latitudine 40.5. Qual è la particolarità? Che quella latitudine corrisponde a New York ma pure ai Campi Flegrei, la zona alle porte di Napoli che negli ultimi mesi stanno assistendo a un allarmante incremento della loro attività di bradisimo. A corollario di cotante "fortune", si segnala il possibile avvento di un Papa proveniente dall'Africa o dall'Asia. Il successore di Papa Francesco, pare, sarà un "Papa grigio piuttosto malvagio".