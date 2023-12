Oroscopo 2024, Jupiter: "Chi deve scegliere la strada più lunga"

15 dicembre 2023 a

“L’intero universo è fatto a spirale, le singole galassie, la stessa Via Lattea è a forma di spirale. Se questo principio cosmico lo trasmettiamo nella nostra realtà di tutti giorni, noteremmo che tutto quello che facciamo o che ci accade, dopo un periodo di tempo, si ripete. Sicuramente cambiano i tempi, le persone, le mode, ma i mattoni che formano la nostra esistenza sono sempre gli stessi”. Il famoso astrologo Jupiter, studioso di Nostradamus nonché appassionato di calcoli matematici, spiega così il ciclo astrale che determina l'oroscopo. Ospite della trasmissione radiofonica su Rtl 102.5 condotta da Federica Gentile, Jupiter ha reso noto l'Oroscopo 2024 considerando le categorie degli elementi: fuoco, aqua, terra e aria.

FUOCO - Per l'Ariete Jupiter prevede 12 mesi "gradevoli": "Un anno in crescita, la vostra intraprendenza vi porterà a pensare da vincenti. Vedrete l'espansione della vostra attività professionale. Ci saranno amici importanti e anche l'amore". Per il Leone c'è una strada di rinascita: "Risorgete più forti ed energici, conquistando risultati stabili. Cambiamenti rapidi e improvvisi porteranno belle novità nell'amore e nel lavoro". Il Sagittario dovrà scegliere "la via più lunga" perché "ci sarà molta carne a fuoco e una ventata di freschezza". Il consiglio è quello di essere "meno irascibili".

ACQUA - Secondo i calcoli di Jupiter, il Cancro, dominato dalla luna, quest'anno,andrà incontro a "un rilancio per giocare le sue energie e i suoi talenti". La tranquillità "contribuirà alla crescita dell'autostima", amicizie e alleanze aiuteranno a realizzare i cosiddetti "sogni nel cassetto". Lo Scorpione, che sta facendo i conti con una certa incostanza, sarà "molto imprevedibile e affascinante". "La vostra energia sarà propizia e porterà ottimi risultati nel lavoro e nei guadagni", ha assicurato Jupiter. Il consiglio è di "chiarire subito con il partner". I Pesci, un segno doppio, dovranno "brindare a grandi eventi cosmici" perché sono in arrivo "incontri preziosi". Non mancheranno "pace interiore e incrementi monetari".

TERRA - Il Toro, che è un segno concreto e potente, avrà secondo l'astrologo di RaiUno l'aiuto degli astri nell'avanzare "come dei treni, lenti e inesorabili". Il consiglio è quello di avere "ottimismo, coraggio, spregiudicatezza e meditazione". "Grandi virate" per il segno della Vergine. "Il 2024 vi vuole originali e pronti a mettervi in gioco. Sarete vigorosi e determinati, con un piano alternativo a portata di mano", ha spiegato Jupiter. L'influenza di Plutone, per il Capricorno, durerà ancora un mese e sarà necessaria per "assumere ruoli e incarichi importanti". Non mancheranno "una maturazione personale e le aspettative alte". C'è una certezza: "Non deluderà nessuno, si preparano convivenze e matrimoni".

ARIA - "Traguardi importanti e nuove proposte" prevede Jupiter per i Gemelli specificando che "ogni giorno sarà buono e porterà qualcosa di inaspettato". "Dolcissimi sconvolgimenti" per il segno della Bilancia. Venere influirà "nel buon umore e nella voglia di fare". Un suggerimento: "Non siate indecisi". Le occasioni porteranno "eventi fruttuosi alle vostre tasche e vita sentimentale movimentata". L'Acquario, che avrà il sostegno di Plutone dopo 300 anni, sottolinea l'astrologo, nel lavoro dovrà dare fiducia a tutti per "un ambiente più energico e collaborativo". Jupiter ha raccomandato di "mostrarsi inesorabili" e fissi sull'obiettivo.