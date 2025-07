Tuvalu, l’isola che dovrebbe sparire è più grande di prima: catastrofisti muti

L’allarmismo climatico impostato come dogma può risultare altrettanto dannoso degli stessi cambiamenti climatici sui quali si lancia l’allerta, soprattutto se si prendono per dato di fatto le stime, le previsioni e i modelli matematici che profetizzano disastri e relative ripercussioni. Del resto, “Dieci anni per salvare il pianeta. L’allarme degli scienziati dell’Onu”, 9 settembre 2013, Repubblica. E l’umanità sarebbe stata «spazzata via» se non si fosse abbandonato l’uso di combustibili fossili «nei prossimi cinque anni», sentenziava Greta Thunberg nel 2018...

Se negare la competenza degli scienziati è sciocco, sintetizzare le loro conclusioni in maniera errata porta tutti fuori strada. «L’isola che non c’è più», titola ieri La Stampa, spiegando che Tuvalu, realtà composta da più isole e situata nell’Oceano Pacifico a metà strada tra le Hawaii e l’Australia, è «il primo stato che sta scomparendo per il cambiamento climatico». Il tutto corredato dalla foto in prima pagina del ministro degli Esteri dell’isola, Kofe, ritratto in cravatta e pantaloni corti, con l’acqua alle ginocchia per denunciare l’innalzamento dei mari.

Un’immagine potente che però ha un però. Non l’innalzamento dei mari, fenomeno documentato, quanto il fatto che bisogna arrivare a pagina 19 per scoprire che lo scatto risale al 2021 e dunque non è notizia del giorno, e che Tuvalu non è affondata per niente.