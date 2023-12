Corna, "cosa devi guardare": la parte del corpo che rivela se il tuo partner ti tradisce

27 dicembre 2023 a

C'è un modo per capire se il tuo partner ti tradisce. Secondo l'esperta del sesso Lara Wells ci sarebbe una parte del corpo che non lascerebbe alcun dubbio per quanto riguarda il tradimento. Raggiunta dai microfoni del podcast Outlandish, l'esperta ha rivelato: "In realtà, tutti dicono che gli occhi sono lo specchio dell'anima ma non quando si tratta di tradimento. Infatti, in tutti gli anni in cui ho esercitato la mia professione, ovvero quella di 'sexpert' (esperta del sesso), ho capito che i capezzoli possono rivelare o meno la presenza di un'altra persona".

Wells avrebbe anche studiato fotografie di ragazzi che sospettavano delle loro partner. Risultato? "Di solito, nelle donne che tradiscono, i capezzoli puntano in direzioni diverse l'uno rispetto all'altro e rispecchiano un po' il movimento dei nostri occhi. Questo significa che se negli occhi si notano tic o movimenti strani, quasi sicuramente la persona sta tradendo il suo partner".

Parole che hanno subito scatenato la reazione degli ascoltatori. In molti hanno iniziato a chiamare per chiedere più informazioni riguardo tale scoperta. In ogni caso quasi tutti hanno concluso la telefonata dicendo: "Sarà meglio prestare attenzione ai piccoli particolari a cui prima non facevo caso". Soprattutto, verrebbe da dire, se si hanno dei sospetti.