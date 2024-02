Socrate e Platone, ecco chi sono i supereroi contro l'intelligenza artificiale

21 febbraio 2024 a

Come arginare l'intelligenza artificiale? Nel libro di Crippa e Girgenti viene delineata una possibile via per mettere all'angolo la dittatura tecnologica, ovvero ricorrere ai precetti della filosofia antica. Ne parla Francesco Specchia su Libero: "L’intelligenza artificiale, nella creazione di una realtà parallela che mescola dettagli vividi e pura invenzione, ci sta immergendo sempre più in quel che la psicanalisi chiama 'sindrome della fantasia compulsiva'; sta prendendo il sopravvento nutrendosi delle nostre abilità, dei nostri errori, dei nostri sogni. Una prospettiva terrificante".

