Astrazeneca ritira il vaccino anti-Covid dal mercato: le ragioni del passo indietro

Addio ad Astrazeneca. O meglio, al vaccino anti-Covid prodotto dall'azienda anglo svedese. Il medicinale, sviluppato durante la pandemia per contrastare l'avanzamento del Covid-19, ottenne l'autorizzazione a essere messo in commercio il 29 gennaio 2021, per poi essere rinnovato negli anni successivi. Solo in Europa, le dosi somministrate ai cittadini con più di 18 anni furono oltre 68 milioni.

Con il siero sviluppato da Pfizer, fu quello che ottenne la maggiore diffusione. Ma, allo stesso tempo, fu anche il vaccino più discusso fra quelli commercializzati nel nostro continente. Tante le persone che tentarono di ottenere un altro vaccino fra quelli in circolazione.

Ora, a distanza di circa tre anni, l'azienda ha deciso di ritirare il farmaco dal mercato europeo. Sentito dall'Adnkronos Salute, il colosso farmaceutico ha voluto precisare le motivazioni di tale scelta con un: "Considerata la quantità di vaccini disponibili ed efficaci per le nuove varianti di Covid-19, non c'è più stata domanda per il vaccino Vaxzevria che di conseguenza non è più stato prodotto ne distribuito. Non prevedendo quindi una futura domanda Astrazeneca ha pertanto deciso di ritirare l'autorizzazione all'immissione in commercio per Vaxzevria all'interno dell'Ue". Astrazeneca esce così dal mercato per quanto riguarda la guerra al covid.