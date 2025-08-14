Claudio Borgia insultato: "Grasso, fai schifo". Il meloniano dà una lezione a tutti

Libero logo
giovedì 14 agosto 2025
2' di lettura

Sta suscitando un grande dibattito social la risposta che ha dato ai soliti hater di turno Claudio Borgia, Vicesindaco di Montebelluna e Presidente provinciale FdI Treviso. Da qualche tempo sulla sua bacheca Facebook riceve costantemente insulti e frasi vergognose sul suo aspetto fisico. I soliti leoni da tastiera. Ma questa volta l'esponente di FdI ha voluto impartire una lezione a chi conosce solo il linguaggio dell'odio.

E così questa mattina ha pubblicato una lettera rivolta proprio a tutti coloro che perdono tempo a insultarlo: "Dicono si chiami body shaming. Quelli qui sotto sono solo alcuni dei commenti che ricevo ogni giorno sui social, sul mio aspetto fisico. E purtroppo, non succede solo a me. Ragazze, ragazzi, donne, uomini, anziani…nessuno escluso. Ogni giorno qualcuno viene preso di mira, insultato, svalutato o messo da parte solo per come appare. A volte, peggio ancora, bullizzato. E allora che si fa? Nuove leggi? Non credo serva modificare il codice penale per sconfiggere la stupidità e i luoghi comuni. Serve più educazione, più umanità, più rispetto: in famiglia, a scuola, al lavoro, ovunque. E serve dare coraggio e forza di volontà a chi si sente più debole".

E ancora: "A voi che subite tutto questo, voglio dire: ignorateli. Non rinchiudetevi in casa. Impegnatevi nelle vostre passioni, raggiungete i vostri obiettivi. Non ascoltate i brusii della gente. I miei antidoti? L’autoironia. Metterci sempre la faccia. Essere in prima linea, senza nascondersi. Impegnarsi più degli altri e portare risultati: in politica come nella vita. Perché il merito batte sempre tutto e tutti. E se decidete di mettervi in forma, come sto provando a fare io tra mille difficoltà, fatelo per voi stessi e per la vostra salute. Non per le opinioni degli altri. Il valore di una persona non si misura in chili". Infine la lezione:  "Domani è Ferragosto. In spiaggia ci si toglie la maglia: mostratevi come siete, senza vergogna. A vergognarsi dovrebbero essere loro: haters e bulli che dietro uno schermo offendono… e poi, in piazza, salutano calorosamente da lontano. Sapete come si chiamano in Veneto? Porigrami. Questo sono. Pori grami". Nulla da aggiungere. 

