Fdi insorge contro l'odio: "Affoga in un lago", chi c'è nel mirino

Negli ultimi giorni l'offensiva di inuslti sui social contro gli esponenti di Fratelli d'Italia si è fatta sempre più feroce e sena filtri. In questi giorni vi abbiamo raccontato diversi episodi. Il primo riguarda giorgia Meloni: " "Ma come fa a parlare di Giubileo? Una rottura di c***e poi lei non si vergogna e parla di festa. P*** che tu possa morire insieme a Netanyahu, mi fai solo schifo, le tue parole non contano più per noi. Ora più che mai sei una assassina, muori, fallita p***"Meloni vattene dal nostro Paese", aveva scritto un utente sui social prontamente segnalato da Fdi.

Poche ore dopo ancora odio su Wanda Ferro e Giorgia Meloni: "“Un cancro a te e a lei, cagna”. In questo caso la Ferro è intervenuta denunciando l'autore del post. Ma non finisce qui. Anche Delmastro è finito nel mirino con una post che ha fatto il giro dei social pittosto violento: "Non è che magari affoghi in un lago e finisci in un burrone e crepu come una besti quale sei? Auguri infiniti!", il commento apparso a un post pubblicato dallo stesso Delmastro in cui raccontava le sue vacanze e la bellezza delle montagne del nostro Paese.

