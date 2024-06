iPhone, scatta l'allarme: "Se avete uno di questi modelli, buttatelo subito"

19 giugno 2024 a

Allarme sicurezza sui vecchi iPhone. "Ci sono tanti vecchi iPhone ancora in circolazione che non ricevono più gli aggiornamenti rispetto alle patch di sicurezza. Una volta individuata la vulnerabilità, questa può essere rapidamente sfruttata dagli aggressori e diretta contro chiunque abbia dispositivi senza patch. Le persone che utilizzano iPhone senza patch in garanzia, anche se è frustrante, dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sostituirli con un dispositivo più nuovo e più sicuro", avverte Jake Moore, consulente globale per la sicurezza informatica di ESE, azienda specializzata in soluzione software.

Secondo quanto riporta il sito del Corriere un dispositivo datato non riceve più gli "update" in materia di sicurezza e "non ci sono dubbi sul fatto che tutti gli smartphone (siano essi iPhone o Android) che non ricevano più gli aggiornamenti di sicurezza rappresentino potenzialmente un rischio".

Per quanto riguarda Apple, "l'ultimo modello a essersi aggiunto alla schiera degli 'obsoleti' è l'iPhone 6 (e la sua variante Plus), lanciati ad aprile 2014 (quindi ben 10 anni fa)".

Ma il problema è "incredibilmente diffuso soprattutto nel mondo Android, dove soltanto i top di gamma si sono allineati al medesimo supporto offerto dalla mela morsicata (Google si è persino spinta oltre i 7 anni di aggiornamenti con i Pixel). Il grosso del mercato Android è composto da una miriade di prodotti di fascia media e bassa, molto spesso abbandonati a sé stessi da un punto di vista degli aggiornamenti", si legge ancora.

Insomma, se avete uno smartphone datato - che sia un iPhone o un Android - è meglio metterlo nel cassetto e investire su un dispositivo nuovo e sicuro.