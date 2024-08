Digitale terrestre, dal 28 agosto il nuovo standard: chi deve cambiare la tv

07 agosto 2024 a

Novità in arrivo sui televisori. Dal 28 agosto 2024 infatti inizia la transizione verso il nuovo sistema di trasmissione DVB-T2. Il nuovo standard del digitale terreste sarà fruibile sui canali Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual, mentre i canali Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale, Rai 4HD, Rai News 24 HD Rai Premium HD saranno diffusi in alta definizione in DVB-T2, ed in simulcast anche in DVB-T. La qualità dell'immagine sarà superiore e aumenterà la quantiotà di canali ad alta definizione. Chiariamo però alcuni punti. Non serve cambiare antenna: quelle presenti e gli impianti attualmente utilizzati per il segnale DVB-T sono tarati alla ricezione del segnale DVB-T2.Ma fate attenzione al modello del vostro televisore. Tutti gli apparecchi comprati a partire dal 22 dicembre 2018 sono compatibili con il nuovo digitale terrestre mentre, per quelli acquistati in precedenza, sarà necessaria la dotazione di decoder o, eventualmente, di un televisore idoneo.