Smartphone, scoppia il caso "pinky phone": la nuova "malattia" che prolifera tra la Gen Z

Nel 2024 tutte le persone possiedono uno smartphone. E non potrebbe essere altrimenti. Il nostro cellulare ci permette di stare sempre in contatto con i nostri cari, di socializzare tramite le app e, in generale, di svolgere tutte quelle attività che fanno parte della nostra routine. È diventato a tutti gli effetti un apparecchio indispensabile per vivere nella società odierna. Ma, come in tutte le cose, l'uso eccessivo di questo strumento tecnologico può portare alla dipendenza. E quindi causare anche delle spiacevoli conseguenze sul nostro corpo. Lo sanno bene tutti coloro che fanno parte della cosiddetta Generazione Z, la prima nata nell'era degli smartphone. Molti giovani, infatti, hanno sviluppato la deformità chiamata "phone pinky", ovvero il "mignolo da cellulare".

Alcuni hanno notato una incongruenza del proprio mignolo: un avvallamento curioso. Proprio sul dito su cui poggiamo il nostro smartphone. Confrontandolo con quello dell'altra mano è facile accorgersi della differenza. Kendall, per esempio, ha postato un video sul proprio profilo TikTok in cui scrive: "Temo di avere il peggiore 'iPhone pinky' di sempre". Poi ha mostrato il mignolo ai propri followers, indicando anche la posizione con cui di norma regge il telefono.

Come riporta il New York Post, gli esperti ricordano che l'anatomia del mignolo varia notevolmente da persona a persona e che non esiste una diagnosi ufficiale per questo fenomeno. "È anche possibile che coloro che pensano di avere il 'pinky phone' soffrissero già di una patologia preesistente", ha affermato il dottor Peter Evans, chirurgo ortopedico. Sostenere il telefono sul mignolo potrebbe comprimere un nervo e causare intorpidimento o formicolio, ha affermato, mentre l'uso eccessivo del cellulare può causare una serie di problemi alle articolazioni, anche ai gomiti e ai pollici.