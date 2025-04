Alzheimer e fase-Rem: ecco chi è a rischio

Dormire poco e male, soprattutto saltando la fase più profonda del sonno — ossia la fase Rem — potrebbe avere conseguenze significative sul cervello. Un recente studio condotto negli Stati Uniti ha evidenziato come la mancanza cronica di un sonno rigenerante possa portare a una riduzione del volume di una specifica area cerebrale: la corteccia parietale inferiore, una regione strettamente legata alla salute cognitiva e alla prevenzione dell’Alzheimer.

Secondo i ricercatori, questo assottigliamento della corteccia potrebbe rappresentare un primo segnale di allarme per lo sviluppo della malattia neurodegenerativa. Durante la fase Rem, il cervello svolge funzioni fondamentali: si libera dei residui tossici accumulati durante il giorno, inclusi detriti cellulari e stress mentale, e rielabora informazioni e ricordi, rendendoli più stabili. In altre parole, prepara la mente ad affrontare una nuova giornata.

Lo studio, firmato dalla Yale School of Medicine e pubblicato sul Journal of Clinical Sleep Medicine, ha seguito per diversi anni un campione di 270 adulti, con un’età media di 61 anni e in buono stato di salute al momento dell’arruolamento. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a test cognitivi, analisi del sonno e risonanze cerebrali. Dai risultati è emerso che chi trascorreva meno tempo nella fase Rem, oppure aveva un sonno disturbato, mostrava con maggiore frequenza un restringimento della corteccia parietale inferiore rispetto a chi dormiva più a lungo e in modo più profondo.