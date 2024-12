Oroscopo 2025, Branko e il marzo dell'Ariete: amore, accadrà qualcosa di pazzesco

19 dicembre 2024 a

a

a

Si avvicina a grandi passi il 2025. Tempo, dunque, di bilanci e di buoni propositi. Ma, ovviamente, è anche il tempo degli oroscopi: cosa suggeriscono gli astri e le stelle per il prossimo anno? Una risposta arriva da Branko, tra i più celebri astrologi d'Italia, il quale sta producendo oroscopi dettagliatissimi, segno per segno e mese per mese.

Nel dettaglio, Branko ora ha fatto pelo e contropelo al segno dell'Ariete. E ora si passa in rassegna il mese di marzo 2025 dell'Ariete. Il mese segna l’inizio di un nuovo capitolo e coincide con la stagione del vostro compleanno. Vi attende un marzo vivace e pieno di fermento, in cui le idee fluiranno abbondanti e la vostra intraprendenza sarà al massimo. Sarete abili nel cogliere nuove occasioni, grazie anche alla presenza di Mercurio nel vostro segno per quasi tutto il mese.

In ambito sentimentale, il mese di marzo promette bene. Il 20 marzo, con l’Equinozio, il cielo sarà quasi interamente dalla vostra parte. Per chi è in una relazione stabile, questo potrebbe essere il momento giusto per pensare a consolidare l’unione. Anche chi è ancora in cerca di un legame importante vivrà un periodo positivo, con l’intuizione di essere vicino a eventi significativi.

"Cosa si guasterà all'Epifania": il gennaio dell'Ariete, Branko e una clamorosa previsione astrale

La leggera irrequietezza che potrebbe accompagnarvi è un segnale che grandi cambiamenti sono in arrivo. Il culmine sarà domenica 30, quando, subito dopo la vostra Luna nuova, Nettuno – il pianeta legato ai sogni e all’immaginazione – farà il suo ingresso nel vostro cielo. Insomma, il segno dell'Ariete ha tutti gli elementi necessari per affrontare al meglio il suo imminente futuro.