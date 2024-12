Oroscopo 2025, Branko: "Il segno che deve fare attenzione alla situazione patrimoniale"

20 dicembre 2024 a

Anno nuovo, vita nuova? Alcuni lo sperano, altri invece sono soddisfatti di come sia andato questo 2024. Ma, come di consueto, ogni 31 dicembre si chiude un capitolo della nostra vita. E se ne apre un altro. Il mistero avvolge il nostro futuro. Anche se ci sono alcune persone che vedono dove gli altri non riescono a osservare. Chi sono? Gli astrologi naturalemnete. E il più bravo di tutto era e resta Branko.

Branko ha già diffuso l'oroscopo del 2025. Vediamo insieme cosa dicono le stelle per tutti coloro che sono nati sotto il segno di Bilancia. "Il 2025 sarà l’anno dell’amore sì, ma dovrai anche dare priorità a te stesso, ai tuoi sogni, ai tuoi ideali - ha spiegato l'astrologo -. Molti colleghi e superiori saranno ostoli, quindi devi cercare di dare una svolta alla tua vita: cambiare filosofia, ambizioni, addirittura rapporti. Hai voglia di riscoprire la passione, di lasciarti andare a nuove avventure - ha proseguito -, ma a maggio inizierà l’opposizione di Saturno, quindi bisogna fare attenzione ai matrimoni o alle situazioni patrimoniali perché potrebbero esserci delle discussioni".

E ancora: "L’anno sarà dinamico, pieno di sorprese: non conoscerai noia e pigrizia. Parola d’ordine? Trasformazione. Mesi favorevoli? Febbraio, maggio, agosto, ottobre e novembre".