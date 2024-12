WhatsApp non funzionerà più dall'1 gennaio 2025 su questi cellulari: la lista completa

31 dicembre 2024 a

Fate molta attenzione a questo inizio di 2025: diversi dispositivi non supporteranno più l'applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp. Parliamo sia di smartphone Apple che Android. Sono circa venti modelli basati sul sistema operativo Android e introdotti sul mercato circa più di 10 anni fa che non potranno più accedere ai servizi di messaggistica di Meta.

Ecco qui la lista completa: l'applicazione di messaggistica più utilizzata non sarà supportata da quattro modelli di Samsung, nello specifico: il Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3 e Galaxy S4 Mini.Lo stesso vale per tre modelli di Motorola e quattro versioni precedenti del HTC. Dei modelli LG WhatsApp non sarà più disponibile su Optimus G, Nexus 4, G2 Mini e L90, così come su alcuni modelli marcati Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V. Occhio anche a chi usa il melafonino, ci sono novità anche per il sistema operativo iOs. WhatsApp non sarà più disponibile su questi modelli: iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus. Ma attenzione: per quanto riguarda Apple, c'è un po' di tempo in più: la data dell'addio a a WhatsApp è fissata al 5 maggio 2025. Da quel momento una selezione di dispositivi basati su iOS nella versione precedente alla 15.1, non saranno più compatibili con WhatsApp.