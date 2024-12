Baba Vanga, la profezia per il 2025: "Due Stati europei si faranno la guerra, cosa accadrà"

31 dicembre 2024 a

Baba Vanga, la veggente che in passato ha profetizzato tragedie e attacchi come quello dell'11 settembre avrebbe lasciato una previsione anche per l'anno 2025 che sta per cominciare. La veggente avrebbe predetto una guerra tra due stati europei che entrando in conflitto potrebbero dar vita a una guerra mondiale, una "apocalisse", così l'avrebbe definita. Sempre secondo Baba Vanga nel 2025 si prevedono eventi naturali catastrofici, tra cui l'eruzione di vulcani inattivi. Anche le inondazioni massicce provocheranno scompiglio e l'oracolo ha menzionato specificamente un terremoto lungo la costa occidentale degli Stati Uniti.

Questi eventi provocheranno perdite di vite umane e spostamenti di massa. Baba Vanga ha anche predetto che gli scienziati faranno un passo avanti per quanto riguarda gli organi coltivati in laboratorio, che rivoluzioneranno i trapianti. La Nostradamus dei Balcani avrebbe anche predetto in passato la morte della principessa Diana, l'affondamento del sottomarino russo Kursk. Le sue previsioni arrivano fino al 3000 almeno. E una in particolare è piuttosto inquietante: l'indovina ha affermato che il governo europeo sarà dominato dai musulmani entro il 2043. Vedremo cosa accadrà...