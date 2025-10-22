Tumori, le guarigioni: i dati pazzeschi che arrivano dall'Italia

Buone notizie arrivano dal Servizio Sanitario Nazionale ed è l’associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) a presentare i dati che confermano il primato dell’Italia in Europa per la riduzione della mortalità oncologica. Dal 2020, il numero dei decessi per patologie tumorali in Italia si è ridotto del 14,5% tra gli uomini e del 5% nelle donne. Secondo l’analisi Aiom, nel quinquennio 2020–2025 l’Italia registra un calo dei tassi di mortalità per cancro superiore alla media europea (-3,5% per gli uomini e -1,2% per le donne).

I dati migliori riguardano i tumori del polmone (-24,4%) e dello stomaco (-24,3%), grazie a diagnosi più precoci, l’introduzione di terapie mirate ed i progressi ottenuti nella medicina personalizzata. Facendo un confronto con gli altri Paesi dell’Unione Europea, l’Italia ha raggiunto il risultato migliore d’Europa, la Francia ha registrato -10,4% uomini e -2,8% donne, la Germania il -9,5% e -8,1% e la Spagna -7,7% e -1,8%.