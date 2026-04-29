Reflusso gastrico, attenzione ai farmaci: cosa evitare

Un guaio che tormenta la vita di molti, quello del reflusso gastroesofageo. Un disturbo comune e figlio della vita moderna Eppure per rintuzzare bruciori di stomaco, rigurgiti acidi e gonfiori, spesso e volentieri i farmaci non sono i migliori alleati. O quanto meno non gli unici.

Nella routine segnata da ritmi serrati e abitudini alimentari poco regolari, il reflusso è diventato mai "endemico". La risposta più semplice è quella farmacologica, un ricorso frequente agli inibitori di pompa protonica, noti per la loro efficacia nel contenere la produzione di acido gastrico.

Ma nel corso degli ultimi anni, però, la comunità scientifica ha iniziato a interrogarsi sull’uso prolungato di questi trattamenti. Se in determinate situazioni cliniche rappresentano un presidio indispensabile, si fa sempre più strada il timore che vengano utilizzati oltre il necessario, limitandosi a spegnere i sintomi senza affrontarne l’origine.

Uno dei nodi centrali riguarda proprio l’acidità dello stomaco. Non sempre, infatti, il reflusso è causato da un eccesso di acido: in diversi casi entrano in gioco una digestione poco efficiente o un malfunzionamento della valvola tra stomaco ed esofago. Intervenire solo sull’acidità rischia quindi di non risolvere il problema.

Va poi ricordato che l’acido gastrico svolge un ruolo-chiave nella digestione delle proteine e nella protezione da batteri e da agenti patogeni. Una sua riduzione protratta nel tempo può alterare l’equilibrio del microbiota intestinale, favorendo gonfiore, infezioni e difficoltà digestive.