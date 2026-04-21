Cancro, il rischio schizza per chi è single: ecco le cifre

Ma quale dieta, ma quale palestra, l’unico muscolo che va allenato è il cuore. Sì, perché mentre tutti parlano di healthy food e workout quotidiano, un maxi studio americano su 4 milioni di persone ribalta il tavolo e lancia una provocazione destinata a far discutere: chi resta single rischia molto di più di ammalarsi di tumore rispetto a chi ha detto “Sì”.

I numeri sono quelli che fanno saltare sulla sedia. Gli uomini non sposati – riporta il Fatto Quotidiano - hanno il 70% di probabilità in più di sviluppare un cancro. Le donne fanno addirittura peggio: +85% rispetto alle sposate. Non si tratta di casi isolati o malattie rare, ma di una tendenza trasversale che colpisce quasi tutti i principali tumori, soprattutto quelli legati a fattori prevenibili. E qui arriva la domanda chiave. Perché?