Cancro, il rischio schizza per chi è single: ecco le cifre

Ma quale dieta, ma quale palestra, l’unico muscolo che va allenato è il cuore. Sì, perché mentre tutti parlano di healthy food e workout quotidiano, un maxi studio americano su 4 milioni di persone ribalta il tavolo e lancia una provocazione destinata a far discutere: chi resta single rischia molto di più di ammalarsi di tumore rispetto a chi ha detto “Sì”.
I numeri sono quelli che fanno saltare sulla sedia. Gli uomini non sposati – riporta il Fatto Quotidiano - hanno il 70% di probabilità in più di sviluppare un cancro. Le donne fanno addirittura peggio: +85% rispetto alle sposate. Non si tratta di casi isolati o malattie rare, ma di una tendenza trasversale che colpisce quasi tutti i principali tumori, soprattutto quelli legati a fattori prevenibili. E qui arriva la domanda chiave. Perché?
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La risposta degli scienziati è meno romantica di quanto sembri, ma molto più concreta. Primo: “il monitoraggio del partner”. Tradotto: qualcuno che ti guarda, ti controlla, ti dice “vai a farti vedere”. Una banalità? No, prevenzione pura.
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Secondo: il supporto sociale, che aiuta a reggere lo stress e a non lasciarsi andare. Terzo: stili di vita più sani. In coppia si fuma meno, si beve meno, si mangia meglio.
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Il messaggio è chiaro e anche un po’ scomodo: non è il matrimonio in sé a salvarti, ma quello che comporta. Una rete, una presenza, una vigilanza quotidiana. Senza, il rischio aumenta. Attenzione però: lo studio non è una crociata contro i single. Anzi, è un campanello d’allarme. Se non c’è un partner, bisogna essere ancora più rigorosi con controlli e prevenzione. E soprattutto, non isolarsi. Morale: l’essere umano è un animale sociale, piaccia o no. E avere qualcuno accanto non serve solo a dividere le bollette, protegge attivamente anche le nostre cellule. Serve, molto più semplicemente, a restare vivi.