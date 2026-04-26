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L'errore da non fare mai con il cambio automatico

domenica 26 aprile 2026
L'errore da non fare mai con il cambio automatico

1' di lettura

Negli ultimi anni il cambio automatico è diventato sempre più diffuso, anche sulle auto economiche. Offre maggiore comfort, riduce lo stress nel traffico cittadino e permette una guida più rilassata. Tuttavia, proprio questa semplicità nasconde un’abitudine sbagliata che molti automobilisti continuano a ripetere ogni giorno, soprattutto ai semafori.L’errore più diffuso, secondo i meccanici, è quello di mettere il cambio in folle (N) quando l’auto è ferma al semaforo.

Si tratta di un gesto ereditato dall’esperienza con il cambio manuale, dove mettere in folle serve a non tenere premuta la frizione. Nei cambi automatici moderni, però, questa pratica non solo è inutile, ma può rivelarsi controproducente.I sistemi automatici tradizionali con convertitore di coppia sono progettati per gestire autonomamente le soste brevi: basta lasciare la leva in D (Drive) e tenere premuto il pedale del freno.

Passare continuamente da D a N non riduce i consumi e introduce inutili cambi di stato che, nel tempo, possono sollecitare maggiormente i componenti della trasmissione.La regola da seguire è quindi semplice: al semaforo rimanete in D con il piede sul freno. Non c’è alcun vantaggio a mettere in folle.Attenzione però: questa indicazione vale solo per i cambi automatici tradizionali con convertitore di coppia. Nel caso di cambi a doppia frizione (DCT), invece, è consigliato mettere la leva in N durante le soste prolungate, per evitare un eccessivo surriscaldamento delle frizioni.

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