Caso Rocchi, ecco lo scambio sulla gomitata di Bastoni: "Ma fischia, santo cielo!"

Uno dei filmati finiti sotto la lente degli investigatori della Procura di Milano riguarda l’episodio chiave di Inter-Verona del campionato 2023/24, la partita che precedette il gol decisivo del 2-1 per l’Inter segnato da Frattesi.
Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha mostrato le immagini della gomitata di Bastoni ai danni di Duda, avvenuta poco prima della rete. Nel video si sente chiaramente il VAR Luigi Nasca accorgersi che Duda è a terra già prima che l’azione si concluda in gol. A quel punto richiama con insistenza il direttore di gara: “Fischia, fischia, ma fischia santo cielo… ma porca tr...”.
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Tuttavia l’arbitro Michael Fabbri decide di non interrompere il gioco e lascia proseguire l’azione, che porta al vantaggio nerazzurro.Successivamente il VAR avvia le verifiche, concentrandosi soprattutto sulla posizione di Frattesi al momento del passaggio per accertare che non fosse in fuorigioco. Nel frattempo, sul terreno di gioco, Fabbri tenta di spiegare ai giocatori del Verona, infuriati per il mancato fischio, la sua interpretazione dell’episodio: “Duda si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia”.Dopo il controllo, arriva la decisione finale del VAR, che conferma la validità della rete: “Gol regolare, gol regolare”.L’episodio è uno dei casi citati nella lettera di denuncia di Domenico Rocca e ora è al centro dell’indagine per frode sportiva che ha portato all’avviso di garanzia nei confronti di Gianluca Rocchi.