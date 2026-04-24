Sangue, le piastrine parlano al cervello: come influenzano la memoria

Per lungo tempo considerate semplici “operatori della coagulazione”, le piastrine stanno rivelando un ruolo molto più complesso e sorprendente. Una ricerca coordinata dalla Sapienza Università di Roma apre infatti a una nuova prospettiva: questi minuscoli elementi del sangue potrebbero influenzare direttamente memoria e comportamento. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Cell Reports, nasce da una domanda ambiziosa: esiste un collegamento diretto tra il sistema circolatorio e le funzioni cognitive? In altre parole, il sangue può comunicare con il cervello in modo più attivo di quanto si pensasse finora?

I risultati suggeriscono che la risposta è sì. Le piastrine non si limitano a intervenire nei processi di coagulazione, ma partecipano alla comunicazione tra corpo e sistema nervoso. In particolare, sono in grado di rilasciare molecole biologicamente attive, tra cui la serotonina, un neurotrasmettitore chiave nella regolazione dell’umore, del comportamento e dei processi cognitivi. Questa attività ha effetti concreti sul cervello. Gli esperimenti condotti dai ricercatori, inizialmente su modelli animali, hanno mostrato che le piastrine possono influenzare la cosiddetta “memoria della paura”, ovvero il meccanismo che ci permette di ricordare esperienze negative o pericolose e di adattare di conseguenza il nostro comportamento. In pratica, contribuiscono a modulare quanto intensamente ricordiamo un evento e come reagiamo a situazioni simili in futuro.

Dal punto di vista biologico, il fenomeno è legato alla capacità delle piastrine di interagire con specifiche aree del cervello, come l’ippocampo, fondamentale per la formazione della memoria. Qui entrano in gioco processi di plasticità neuronale, cioè la capacità del cervello di modificarsi e adattarsi sulla base delle esperienze. La ricerca si inserisce in un filone scientifico sempre più rilevante, che indaga il dialogo continuo tra sistema immunitario e cervello. L’idea che mente e corpo siano strettamente interconnessi non è nuova, ma questo studio aggiunge un elemento inaspettato: anche componenti del sangue, come le piastrine, partecipano attivamente a questa rete di comunicazione.

Le implicazioni sono importanti. Comprendere il ruolo delle piastrine potrebbe aprire la strada a nuove strategie terapeutiche per disturbi neurologici e psichiatrici, tra cui ansia, depressione e alcune malattie neurodegenerative. Intervenire su questi meccanismi potrebbe significare, in futuro, agire indirettamente sul funzionamento del cervello attraverso il sistema circolatorio. In definitiva, la scoperta della Sapienza di Roma contribuisce a ridefinire il ruolo delle piastrine: non più semplici “riparatrici” del corpo, ma protagoniste di un dialogo complesso tra sangue e cervello. Un passo avanti nella comprensione di come funzioniamo, che apre nuove domande e possibilità per la medicina del futuro.