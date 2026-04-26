Caso Rocchi, cosa rischia l'Inter? Tutte le risposte

Il mondo del calcio italiano è nuovamente scosso da uno scandalo arbitrale. Il designatore di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi si è autosospeso con effetto immediato dopo aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva.

Anche il supervisore VAR Gervasoni ha fatto lo stesso. Le indagini riguardano presunte interferenze e designazioni mirate in alcune partite.Al momento l’Inter non rischia nulla sul piano sportivo. Nonostante il nome della società nerazzurra sia stato tirato in ballo più volte (si parla di arbitri “graditi” all’Inter in partite come Bologna-Inter e in Coppa Italia), nessun tesserato nerazzurro è indagato e nessun procedimento è stato aperto nei confronti del club. La frode sportiva è un reato penale: per avere conseguenze sportive (penalizzazioni o squalifiche) servirebbe un deferimento della Procura Federale, che al momento non esiste.Sul fronte istituzionale si torna a parlare di commissariamento della FIGC.