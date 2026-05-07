Wc, perché gettarci cubetti di ghiaccio una volta a settimana

In pratica quando i cubetti di ghiaccio vengono versati nel gabinetto, scivolano lungo le pareti interne generando una leggera azione meccanica di sfregamento . Come sottolinea il Messaggero, tale movimento permette di rimuovere lo sporco superficiale, oltre ad altri residui. Ma non finisce qui. Il freddo del ghiaccio può aiutare ad allentare i primi depositi di calcare, grazie a piccole variazioni di temperatura che rendono più semplice il loro distacco prima che si consolidino. In questo modo la superficie resta più pulita e contente anche di ottenere un risciacquo più efficace quando si tira lo sciacquone.

Il nuovo trend sempre più popolare nelle case? Gettare cubetti di ghiaccio nel wc . All'apparenza può sembrare una follia. Ma in tanti si stanno rendendo conto che si tratta di un rimedio domestico semplice ed economico che permette di migliorare la pulizia dei nostri bagni. E, al tempo stesso, riduce il ricorso a prodotti chimici aggressivi . Ma come funziona?

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Per servirsi di questo trucchetto basta versare nel wc un paio di tazze di cubetti di ghiaccio. Poi è necessario lasciargli agire per qualche minuto e poi tirare lo sciacquone. Alcuni, tra l'altro, consigliano anche di aggiungere un tantino di aceto o bicarbonato. In questo modo si potenzia l'efficacia della pulizia e si contribuisce a eliminare eventuali cattivi odori.