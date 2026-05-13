I nuovi carpacci di Rigamonti a Tuttofood 2026

Rigamonti accelera nel segmento dei carpacci e a Tuttofood 2026 (a Rho Fiera Milano fino a domani, Padiglione 3 -Stand D13) presenta la nuova linea destinata alla grande distribuzione organizzata e la nuova referenza Angus. L’obiettivo è presidiare un segmento in forte crescita, sempre più vicino ai nuovi stili di consumo tra benessere, praticità e ricerca del gusto. La nuova linea si affianca alla linea Bresaola, Rigamonti accompagna i consumatori alla scoperta dei diversi livelli qualitativi e dei profili gustativi che caratterizzano queste referenze, valorizzando filiere selezionate di carne bovina. La proposta spazia dal Carpaccio di Bresaola certificata BAPA al Carpaccio di Fassona piemontese 100% italiana, fino al Carpaccio di Angus. Il Carpaccio diventa così un vero e proprio veicolo narrativo della qualità della materia prima e della sua origine, esprimendo le diverse sfumature di gusto attraverso un formato elegante e dal posizionamento gourmet. Il gruppo valtellinese, leader mondiale nel comparto della Bresaola, ha chiuso il 2025 con un fatturato di 260 milioni di euro (+1,6% rispetto al 2024), consolidando una quota del 40% nel mercato della Bresaola della Valtellina IGP. Un risultato che conferma la capacità dell’azienda di presidiare il segmento dei salumi premium ed healthy, intercettando l’evoluzione delle abitudini alimentari.
Secondo i dati Circana a febbraio 2026 il comparto dei carpacci ha registrato una crescita del 28,8% a valore e del 26,1% a volume rispetto allo stesso periodo del 2025. In questo scenario Rigamonti mette a segno nel 2025 una performance del +39% a volume sull’anno precedente (32,6% di market share su base annua), rafforzando la propria presenza in una categoria sempre più strategica per il retail.
A sostenere il trend di crescita sono soprattutto praticità, leggerezza e versatilità dei carpacci, consumati da più di un italiano su tre e percepiti come una soluzione contemporanea: prodotti ready-to-eat, veloci da preparare ma coerenti con uno stile alimentare equilibrato.
Secondo un’indagine AstraRicerche realizzata per Rigamonti, il 51,5% degli italiani apprezza il fatto che non richiedano cottura o preparazioni elaborate, mentre il 45,5% li considera ideali per ricette veloci ma curate, capaci di unire semplicità e gusto gourmet. Il consumatore associa sempre più il carpaccio a un’alimentazione healthy: il 39,8% ne riconosce il valore nutrizionale, legato all’apporto di proteine ad alto valore biologico e ferro, in linea con il posizionamento storico della Bresaola. Il fenomeno non indebolisce però il ruolo centrale della Bresaola, che continua a rappresentare un riferimento identitario nel panorama dei salumi italiani. Secondo AstraRicerche, è amata dall’83% degli italiani, dato in crescita di tre punti percentuali rispetto a dieci anni fa. Ampio anche il potenziale di crescita del segmento: circa il 40% di chi ancora non consuma carpacci si dichiara interessato a introdurli nella propria dieta. «I carpacci stanno vivendo una fase di forte espansione perché rispondono perfettamente alle nuove esigenze del consumatore contemporaneo- commenta Claudio Palladi, vicepresidente di Rigamonti -. Un prodotto che integra l’esperienza di consumo della Bresaola, perfettamente coerente con gli stessi valori di leggerezza e qualità. Con questa nuova linea Rigamonti punta, dunque, a rafforzare il posizionamento della categoria nel segmento premium del ready-to-eat, intercettando un consumatore sempre più curioso, consapevole e attento alla qualità. Allo stesso tempo proseguiamo il percorso di trasparenza ed educazione al gusto avviato con la Carta delle Bresaole e dei Carpacci, valorizzando le diverse filiere e accompagnando il pubblico alla scoperta delle peculiarità delle carni, dalle razze alla provenienza».
Gyros, la succosa armonia che surclassa il caos del kebabUna serie di contingenze neppure poi così lontane nel tempo mi portarono a vivere in un monolocale che - in barba...
L’interesse verso i carpacci si accompagna a una crescente curiosità per le diverse tipologie di prodotto. L’86,7% degli italiani afferma infatti di voler conoscere meglio le differenze di gusto tra Carpacci di Angus, Fassona e Bresaola, presenti nella Carta delle Bresaole e dei Carpacci: un segnale di attenzione crescente verso l’origine delle carni e l’esperienza gastronomica. Il gusto resta il primo driver di scelta per chi consuma Bresaola e carpacci. Per il 44,8% degli intervistati, il buon sapore infatti è il principale motivo di preferenza rispetto ad altri salumi, quota che sale al 50% tra la GenZ. Seguono la leggerezza e il basso contenuto di grassi, che le rendono questi prodotti ideali per diete dimagranti (35,6%, in particolare per i Baby Boomers 40% - e le donne 37%), oltre alla capacità di coniugare gusto, magrezza e digeribilità (33,7%). Tra i conoscitori dei carpacci prevale una percezione fortemente positiva: il carpaccio viene considerato un alimento nutrizionalmente valido e coerente con uno stile alimentare sano ed equilibrato (42,2%), leggero e adatto anche agli sportivi (40,9%). Restano centrali, nella valutazione del consumatore, la qualità della materia prima e l’attenzione alla selezione delle carni.
Arborio, il boom delle imitazioni è scoppato con l'ultima riforma del 2017I similari dei grandi risi italiane che ne usurpano la denominazione e stanno portando all’estinzione le variet&ag...
Anche le modalità di consumo raccontano la percezione del prodotto, trait d’union tra tradizione e modernità. Accanto ai grandi classici — rucola, scaglie di grana (preferito dal 61,2% degli italiani) o olio extravergine e limone (56,3%) — crescono gli abbinamenti più contemporanei: dai formaggi freschi come robiola, stracchino e caprino (38,5%) fino al consumo “nature”, o “santo” come si dice in Valtellina, senza condimenti (33%), per valorizzare la qualità della carne e la pulizia del gusto. Prosegue intanto il percorso di valorizzazione delle diverse filiere avviato da Rigamonti con la “Carta delle Bresaole e dei Carpacci”, lo strumento pensato per guidare consumatori e operatori alla scoperta delle caratteristiche distintive delle diverse carni, dalle razze alla provenienza, fino ai profili aromatici e agli abbinamenti consigliati. La Carta è oggi disponibile anche in lingua inglese sul sito ufficiale di Rigamonti, www.rigamontisalumificio.it, con l’obiettivo di supportare ulteriormente il dialogo con i mercati internazionali e diffondere la cultura della Bresaola e dei Carpacci premium anche all’estero.