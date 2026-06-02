Melanoma, il vaccino ad hoc: crolla del 49% il rischio recidiva

Un vaccino, combinato all'immunoterapia, ha dimostrato una clamorosa efficacia nell'evitare il rischio di una recidiva di un melanoma, con un crollo statistico pari al 49 per cento.

È il risultato emerso da uno studio coordinato dai ricercatori della Nyu Langone Health e del Perlmutter Cancer Center negli Stati Uniti, presentato al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology (Asco) di Chicago e pubblicato sul Journal of Clinical Oncology. I dati mostrano che, a cinque anni dall'intervento chirurgico per l'asportazione del tumore, il beneficio della terapia resta stabile.

La sperimentazione di fase 2b, denominata Keynote-942, ha coinvolto 107 pazienti trattati con la combinazione tra il vaccino personalizzato a mRna intismeran e pembrolizumab, farmaco immunoterapico già utilizzato nella pratica clinica. I risultati sono stati confrontati con quelli di un gruppo di controllo di 50 pazienti che avevano ricevuto soltanto pembrolizumab dopo l'operazione.

Anche l'Italia è protagonista della ricerca. Presso l'Istituto Pascale di Napoli è infatti in corso lo studio di fase 3, coordinato da Paolo Ascierto, oncologo dell'Università Federico II e presidente della Fondazione Melanoma Onlus.