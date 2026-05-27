Tumore cerebrale, un virus per combatterlo: l'ultima frontiera

Il glioblastoma è uno dei tumori cerebrali più aggressivi e difficili da trattare. Le terapie tradizionali , chirurgia, radioterapia e chemioterapia riescono spesso solo a rallentare la malattia, che nella maggior parte dei casi tende a ripresentarsi. Una nuova ricerca sperimentale, pubblicata su una rivista del gruppo Nature, propone un approccio completamente diverso: usare un virus modificato non per distruggere direttamente le cellule tumorali, ma per “trasformarle” in alleate del sistema immunitario.

Gli scienziati hanno sviluppato un retrovirus replicante non litico, cioè un virus in grado di entrare nelle cellule e replicarsi senza ucciderle subito. Questo vettore è stato ingegnerizzato per trasportare una molecola immunostimolante legata a IL-15, una proteina che attiva cellule fondamentali del sistema immunitario come linfociti T e cellule natural killer. Una volta all’interno delle cellule del glioblastoma, il virus le trasforma in vere e proprie “biofabbriche” di segnali immunitari, capaci di richiamare e potenziare la risposta immunitaria direttamente nel tumore. Negli studi preclinici su modelli animali, la strategia ha mostrato risultati significativi: forte riduzione della crescita tumorale, aumento della sopravvivenza , casi di remissione duratura, sviluppo di memoria immunitaria contro il tumore.

In altre parole, il sistema immunitario non solo attacca il tumore, ma sembra anche “ricordarlo”, riducendo la possibilità di ricomparsa. Le analisi hanno evidenziato un aumento dell’attività delle cellule T CD8⁺ e delle cellule natural killer, entrambe fondamentali nella distruzione delle cellule tumorali. È stata inoltre osservata una migliore capacità del sistema immunitario di riconoscere il tumore attraverso la presentazione degli antigeni. Un dato importante riguarda la specificità della risposta: l’attivazione immunitaria sembra diretta contro le cellule tumorali e non contro il virus utilizzato, un elemento chiave per la sicurezza della strategia. Lo studio ha testato anche l’associazione con il temozolomide, la chemioterapia standard per il glioblastoma. La combinazione ha potenziato ulteriormente la risposta immunitaria e migliorato i risultati antitumorali nei modelli sperimentali.

Nonostante i risultati promettenti, si tratta ancora di studi preclinici, condotti su modelli animali. Non esiste quindi al momento una terapia disponibile per i pazienti. L’idea alla base, però, è innovativa: invece di colpire il tumore dall’esterno, si prova a trasformarlo dall’interno in un bersaglio visibile e attivo per il sistema immunitario. Se confermata negli studi clinici sull’uomo, questa strategia potrebbe aprire nuove prospettive non solo per il glioblastoma, ma anche per altri tumori solidi resistenti alle terapie tradizionali.