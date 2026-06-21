Masturbazione, gli effetti benefici: prima di un appuntamento...

La masturbazione? Un atto da cui derivano molti aspetti positivi per il corpo. Un gesto "utile" anche in vista di un primo appuntamento che magari vi preoccupa. Secondo un recente studio rilanciato dal New York Post, l'ansia da primo incontro è infatti un sentimento diffusissimo: l'89% delle persone coinvolte nel sondaggio ha ammesso di sentirsi particolarmente nervoso prima di conoscere qualcuno che potrebbe diventare un potenziale partner.

Per gestire la tensione, molti scelgono scorciatoie poco salutari. Il 39% degli intervistati, ad esempio, ha dichiarato di affidarsi all'alcol per sciogliere l'imbarazzo e affrontare con maggiore disinvoltura il faccia a faccia. Gli specialisti, però, suggeriscono soluzioni differenti e più benefiche per l'organismo.

Tra le strategie indicate figurano l'esercizio fisico, gli esercizi di respirazione e le tecniche di rilassamento mentale, strumenti che aiutano a contenere lo stress e ad aumentare la fiducia in sé stessi. Nell'elenco compare anche la masturbazione, considerata da alcuni esperti un valido alleato per raggiungere uno stato di maggiore serenità.

"Pensate all’orgasmo come a uno ‘stimolante’ e all’alcol come a un ‘sedativo’ – ha spiegato la dottoressa Mindy DeSeta, sessuologa certificata ed educatrice sessuale presso l’app di incontri Hily -. Gli ormoni rilasciati durante l’orgasmo favoriscono la lucidità mentale e una sensazione generale di calma. È un modo semplice ed economico per regolare il sistema nervoso e aiuta chi tende a rimuginare eccessivamente a elaborare le informazioni in modo più accurato."

L'idea è che il piacere sessuale possa contribuire a ridurre i livelli di agitazione, consentendo di affrontare l'appuntamento con maggiore equilibrio emotivo. Un approccio che trova riscontro anche in altre ricerche: un'indagine sulle tendenze del dating realizzata nel 2022 dall'app Bumble nel Regno Unito ha evidenziato che il 62% dei partecipanti ritiene più semplice costruire un rapporto autentico durante un incontro vissuto senza il supporto dell'alcol.

