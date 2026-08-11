Vlahovic rischia grosso: ecco perché non lo vuole nessuno

Il futuro di Dusan Vlahovic resta un rebus a pochi giorni dall'inizio dei principali campionati europei. L'attaccante serbo è svincolato dopo la fine del contratto con la Juventus, ma nonostante l'interesse di diversi club non ha ancora trovato una nuova squadra. Il problema, secondo quanto riportato da La Stampa, sarebbe soprattutto legato alle richieste economiche del suo entourage. Vlahovic resta uno dei profili più interessanti tra i giocatori senza contratto, ma le cifre richieste stanno complicando ogni possibile trattativa. Alla Juventus, durante le discussioni per il rinnovo, l'entourage avrebbe chiesto 15 milioni di euro di commissioni, oltre a un aumento dell'ingaggio. Una richiesta che ha contribuito a portare alla rottura definitiva e alla scadenza del contratto.

La situazione non è cambiata neppure con l'Al Ahli. Il club saudita aveva mostrato interesse per il centravanti, ma la trattativa si sarebbe scontrata con richieste economiche considerate troppo elevate: circa 25 milioni di euro di ingaggio e ulteriori oneri per il suo entourage. Numeri che avrebbero frenato anche una società abituata a investimenti molto importanti. Vlahovic, dal canto suo, avrebbe una preferenza precisa: continuare la carriera in Spagna. Il Barcellona sarebbe la destinazione più gradita, ma finora il club catalano non ha fatto passi concreti. Anche l'Atletico Madrid resta una possibilità, mentre la pista più concreta rimane quella del Besiktas.

A Istanbul, infatti, Vincenzo Italiano spinge per riabbracciare l'attaccante, già allenato in passato. Il club turco avrebbe messo sul tavolo un'offerta da 8 milioni di euro a stagione, accompagnata da un bonus alla firma, ma Vlahovic non avrebbe ancora sciolto le riserve. La Juventus, intanto, sembra ormai fuori dai giochi. Il rapporto si è deteriorato definitivamente e un ritorno appare improbabile. Per sbloccare la situazione servirà quindi un passo indietro sulle richieste economiche: il tempo stringe e Vlahovic rischia di arrivare all'inizio della stagione ancora senza squadra.