Meloni detta la linea: "Io mai risparmiata, cosa va fatto ancora meglio"

"Fare ancora meglio sulle priorità: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile": la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da domani, escludendo rimpasti di squadra a settembre. Sul fronte economico e sociale, la premier rivendica invece gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro "l'ambientalismo ideologico".

Parlando del caso Vannacci, invece, lo definisce come "un'operazione costruita per favorire la sinistra". Del suo esecutivo, poi, difende l'operato in vista delle scadenze del 2027: "Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata". Tra i temi toccati, anche la sfera personale, la fatica accumulata ("La stanchezza c'è e la sento") e il rapporto con la figlia Ginevra, con cui cerca "tempo lento e normalità" lontano dai riflettori. La premier confessa la difficoltà nel rispondere alle domande più intime della bambina: "Quando mi chiede perché il lavoro viene prima di lei, mi fa venire il cuore come una nocciolina". Ed esprime forte preoccupazione da genitore per l'impatto dell'intelligenza artificiale e dei social sui giovani.