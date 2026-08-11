Juventus, le sconcertanti parole di Spalletti su Di Gregorio dopo il disastro

Luciano Spalletti non boccia Michele Di Gregorio dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter. Il portiere bianconero è finito inevitabilmente sotto osservazione per alcune incertezze mostrate nel match, ma l’allenatore ha scelto di difenderlo alla vigilia dell’amichevole contro il Palermo di Pippo Inzaghi, in programma a Perth. "La prestazione di Di Gregorio contro l'Inter? Ha fatto, secondo me, delle parate meritevoli di complimenti nel primo tempo. Poi è stato sfortunato sul secondo gol", ha spiegato a Sky Sport, ridimensionando così le critiche piovute sull'estremo difensore dopo la gara.

Contro i rosanero, però, toccherà a Mattia Perin. Una scelta che il tecnico ha chiarito non essere legata alla prestazione del compagno: “Domani (oggi, ndr) gioca lui perché è una cosa che avevamo già preparato da prima". Spalletti ha poi spiegato nel dettaglio la gestione dei due portieri durante la tournée: "Più di due match: un tempo per uno, un secondo tempo per ciascuno”. La sfida con il Palermo rappresenterà anche un test interessante contro una squadra costruita per recitare un ruolo importante in Serie B. In panchina c'è Inzaghi, un avversario che Spalletti conosce bene e che il tecnico della Juventus considera destinato a una carriera importante: "Pippo Inzaghi? Diventerà sicuramente un allenatore top".

Il giudizio non nasce soltanto dai risultati ottenuti finora. Spalletti conosce il carattere dell'ex attaccante e ne apprezza soprattutto le qualità umane: "Perché è stato un campione da calciatore ed è una persona che conosco bene, molto umile". E ancora: "Sa bene usare quelle caratteristiche, di quello che raspa e di quello che cerca di portare a casa più cose possibili”. Infine, l'allenatore bianconero mette in guardia i suoi sulla difficoltà dell'amichevole: "Ha calciatori che hanno giocato tutti in Serie A, per cui conoscono benissimo quello che è il loro mestiere e sarà una partita difficile". Per la Juventus sarà quindi un'altra occasione per crescere, mentre tra i pali Perin avrà la possibilità di mettersi in mostra.