Come gestire l’ipersensibilità del nostro gatto

Non sempre è facile sottoporre il gatto alle visite veterinarie, ma con alcuni accorgimenti possiamo fargli vivere un’esperienza meno traumatica. Non va mai dimenticato che anche durante un normale controllo di routine prova paura e disagio perché si tratta di un animale estremamente territoriale e poco incline ai cambiamenti. È bene dunque non creare associazioni negative, ad esempio utilizzando il trasportino per portarlo in visita se questo è da lui mal tollerato; piuttosto agiamo per tempo e lasciamo che possa familiarizzare con esso nei giorni precedenti. Ricordiamoci anche che è in grado di percepire il nostro nervosismo, muoviamoci perciò con lentezza e utilizziamo toni molto pacati quando siamo in ambulatorio, avendo magari cura di andarci in un momento poco affollato per ridurre al massimo il suo stress.

Il calore è una fase naturale di un felino che riguarda il ciclo riproduttivo, un richiamo biologico guidato da istinto e ormoni. Le femmine adulte ci vanno ciclicamente, mentre i maschi, raggiunta la maturità sessuale entro il primo anno di vita, diventano e restano per sempre ipersensibili alla presenza delle gatte.

Gestirli in questa fase può non essere semplice perché essi si trovano in una sovrastimolazione ormonale ed è dunque importante cercare di contenere il loro stato di agitazione; è quindi utile ridurre i rumori forti, i movimenti bruschi e le situazioni stressanti. Giocare spesso con loro ogni giorno è un ottimo modo per far scaricare la tensione, ma bisogna prestare attenzione a eventuali vie di uscita che dovranno essere protette per evitare fughe. La lettiera va mantenuta sempre pulita perché tendono a urinare al di fuori per marcare il territorio se in essa sono già presenti i loro odori.

Il gatto è un animale estremamente sensibile che tende a evitare qualunque situazione iperstimolante; l’udito fine lo porta a sopportare poco rumori improvvisi e chiasso, così come il manto, che non è una semplice protezione, ma un tessuto molto sensibile al tatto, lo induce a una minore tolleranza alla manipolazione energica e ripetuta. Questo felino possiede una memoria incredibile, per questo se marca negativamente una persona che lo ha infastidito sarà difficile che questa possa recuperare la sua fiducia; in una situazione del genere, paura o forte stress possono indurlo a rilasciare i feromoni di allarme che si diffondono nell’ambiente circostante anche per tanto tempo. Necessita di lunghi periodi di riposo e recupero, ecco perché preferisce interagire con persone più discrete che non gli impediscono di riacquistare le energie e rilassarsi.