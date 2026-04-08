Garlasco, le intercettazioni di Sempio: "Ho preso un gatto c***, cosa emerge

Il nome di Andrea Sempio è tornato al centro delle indagini dopo nuovi approfondimenti, gli investigatori hanno raccolto ulteriori dati su alibi, orari e contatti, nel tentativo di verificare la tenuta complessiva di una ricostruzione alternativa dei fatti. Stando a quanto detto oggi a Mattino Cinque, la Procura ha intenzione di chiudere definitivamente le indagini e decidere sulla posizione di Sempio entro la fine di maggio. La relazione più attesa è quella firmata dalla professoressa Cristina Cattaneo, ha riesaminato l’autopsia e la scena del crimine avvalendosi di tecnologie avanzate che suggeriscono l’esistenza di una colluttazione tra la vittima e il suo aggressore. Questo nuovo studio ipotizza inoltre l’utilizzo di almeno due armi diverse per infliggere le ferite mortali. Sono state poi riproposte intercettazioni del 2017 in cui Sempio, in auto, reagisce a un presunto investimento di un gatto con frasi considerate dagli opinionisti poco empatiche rispetto all’immagine che emerge da altri racconti sulla sua sensibilità "C***. Ho preso un gatto? Maledetto. Eh, che devi fa". La conduttrice è intervenuta commentando: "Certo, può non volere dire niente, ma a noi ha stupito un po’, una persona così attenta agli animali come ce la descrive la Taccia…". L’intercettazione viene ascoltata, ma viene definita non attinente. A commentare ci pensa anche l’avvocato Elisabetta Aldrovandi, da poco nel team di difesa di Stasi: "Non è solo la parola ‘Maledetto’, ma la contraddizione tra la descrizione di un comportamento di una persona super sensibile, poi investe un gatto e non si ferma. Un menefreghismo assoluto".

Tra gli altri frammenti audio passati in trasmissione, anche riflessioni della stessa persona sull’ordine sociale e ruoli di genere, commentati con sorpresa in studio per il tono e il contenuto. Nel corso della trasmissione si è discusso anche della bicicletta lasciata davanti alla casa di Chiara la mattina del delitto e dei possibili spostamenti logistici dell’indagato, mentre gli ospiti hanno ribadito l’importanza di confrontare tutti gli elementi con riscontri oggettivi. La consulenza medico legale della professoressa Cristina Cattaneo, docente ordinaria di medicina legale e direttrice del laboratorio Labanof dell’Università di Milano, è stata depositata formalmente in Procura e riguarda principalmente: la rivalutazione dell’autopsia di Chiara Poggi, la determinazione con maggiore precisione dell’ora della morte, l’interpretazione della dinamica della scena del crimine anche in relazione ai nuovi risultati della BPA dei RIS di Cagliari. Secondo quanto riferito dalla stampa e dagli approfondimenti, questa relazione potrebbe spostare l’orario del decesso rispetto a quanto stabilito negli anni passati e ridefinire alcuni aspetti della dinamica dell’aggressione. Parallelamente alle analisi tecnico scientifiche, la Procura ha approfondito anche il profilo comportamentale di Sempio, basato su appunti personali, post sui social e altri materiali, con l’obiettivo di verificarne la coerenza con il comportamento ricostruito nelle ore del delitto stesso.