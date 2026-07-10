Tumore del colon: il ruolo del fegato grasso nelle metastasi

Una nuova ricerca apre scenari importanti nella lotta contro il tumore del colon-retto. Secondo uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, la quantità di grasso presente nel fegato potrebbe avere un ruolo decisivo nell’evoluzione della malattia quando il tumore si diffonde ad altri organi. La scoperta potrebbe aiutare i medici a identificare più rapidamente i pazienti a maggior rischio e a personalizzare le cure, migliorando le possibilità di trattamento. Il tumore del colon-retto è tra le neoplasie più diffuse nel mondo. Se diagnosticato nelle fasi iniziali può essere curato con buone probabilità di successo, ma nei casi più avanzati le cellule tumorali possono lasciare l’intestino e raggiungere altri organi.

Il fegato rappresenta la sede più frequente delle metastasi. Secondo gli esperti, circa il 50% delle persone con un tumore del colon-retto sviluppa, nel corso della malattia, metastasi epatiche. È proprio la capacità delle cellule tumorali di crescere nel fegato a influenzare in maniera significativa la prognosi e le possibilità di sopravvivenza del paziente. Lo studio pubblicato su Nature ha evidenziato un aspetto finora poco considerato: il grasso accumulato nel fegato sembra creare un ambiente favorevole allo sviluppo di alcune forme di metastasi particolarmente aggressive. In altre parole, un fegato con un eccesso di grasso potrebbe offrire alle cellule tumorali condizioni più favorevoli per attecchire e moltiplicarsi, contribuendo a una progressione della malattia più rapida. I ricercatori sottolineano che non è il grasso in sé a causare il tumore, ma potrebbe influenzare il comportamento delle metastasi una volta che queste raggiungono il fegato. La scoperta rafforza l’idea che ogni paziente abbia caratteristiche biologiche differenti e che queste possano incidere sulla risposta alla malattia. Valutare lo stato di salute del fegato potrebbe quindi diventare uno strumento utile per classificare meglio il rischio dei pazienti e scegliere il percorso terapeutico più appropriato. L’obiettivo della ricerca è arrivare a una medicina sempre più personalizzata, nella quale le cure vengano adattate non solo al tipo di tumore, ma anche alle condizioni dell’organismo che lo ospita.

Il fegato svolge centinaia di funzioni fondamentali per il nostro organismo: filtra il sangue, immagazzina nutrienti, produce sostanze indispensabili per la digestione e regola numerosi processi metabolici. Negli ultimi anni è aumentato il numero di persone affette da steatosi epatica, il cosiddetto “fegato grasso”, una condizione spesso legata a sovrappeso, obesità, diabete e sedentarietà. Nella maggior parte dei casi non provoca sintomi evidenti, ma può alterare il normale funzionamento dell’organo. Secondo gli autori dello studio, comprendere come il grasso epatico modifichi l’ambiente del fegato potrebbe aprire nuove strade per limitare la crescita delle metastasi. La ricerca non modifica, almeno per il momento, le terapie disponibili contro il tumore del colon-retto. Rappresenta però un passo importante verso cure più mirate. In futuro, spiegano gli studiosi, la valutazione della quantità di grasso nel fegato potrebbe entrare a far parte degli elementi utilizzati dagli oncologi per definire la prognosi e pianificare trattamenti sempre più personalizzati. Si tratta di un filone di ricerca ancora in evoluzione, ma che conferma quanto lo stato di salute generale dell’organismo possa influenzare anche il comportamento dei tumori. Il messaggio che arriva da questo studio pubblicato su Nature è chiaro: conoscere meglio le caratteristiche di ogni paziente significa poter offrire cure sempre più precise, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e aumentare le possibilità di successo delle terapie.