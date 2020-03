Sedano, i benefici della verdura: non solo disfunzione erettile, gli effetti clamorosi (sotto le coperte)

05 marzo 2020 a

Il sedano è ricco di potassio, Vitamina A ed acqua ed ha poche calorie. Lo si può consumare sia crudo che cotto, ed in entrambi i casi i benefici sono molti. E' un ottimo alleato contro la ritenzione idrica come si legge nel magazine della Fondazione Veronesi ed è perfetto anche contro le infiammazioni. È un antibatterico naturale, aiuta a combattere i trigliceridi e il colesterolo e favorisce le capacità digestive.

Per questo un consiglio, scrive l'edizione on line del Messaggero, è quello di mangiarne uno crudo prima dei pasti, o aggiungerlo in quantità abbondanti nelle insalate o mangiarlo a pinzimonio. Secondo alcuni studi scientifici il sedano avrebbe un effetto afrodisiaco: nelle donne potenzierebbe l'attività della libido, mentre negli uomini combatterebbe la disfunzione erettile.