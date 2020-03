Salame con salmonella, allarme del ministero e ritiro: ecco il prodotto interessato

15 marzo 2020 a

Scatta il richiamo, l'allarme arriva dal ministero della Salute, che mette in guardia da un salame a grana media, Lo Salam in filzetta del Lardificio Pietro Laurent. Il tutto, come riporta ilfattoalimentare.it, per presenza di salmonella. Nel dettaglio, il prodotto interessato è venduto in confezioni sottovuoto da 300 grammi circa con il numero di lotto 138.351.19 e il termine minimo di conservazione 01/05/2020. Il salame richiamato è stato prodotto dal Lardificio Pietro Laurent nello stabilimento di Arnad, provincia di Aosta. A scopo precauzionale, ovviamente, il ministero della Salute raccomanda di non consumare il salame interessato dal richiamo e, se possibile, restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.