Anguria il fattore-citrullina: i clamorosi effetti a letto, una bomba per il sesso

Siamo in piena estate, la stagione dell'anguria. Un frutto perfetto per due ragioni: la prima, è un ottimo alleato nella dieta. La seconda, dà grande sprint a letto, insomma sotto alle lenzuola. Anche se può sembrare un frutto zuccherino, l'anguria contiene circa 16-30 calorie ogni 100 grammi, insomma pochissime, ed è per questo che "la dieta dell'anguria" è fortemente raccomandata per chi vuole o ha necessità di perdere peso. Ma soprattutto il frutto contiene citrullina, un amminoacido che dilatando i vasi sanguigni aiuta la funzionalità dell'apparato riproduttivo maschile (per intendersi, funziona in piccolo come il Viagra). Inoltre è ricco di sali minerali (quali magnesi, fosforo, calcio e potassio), di carotenoidi, di flavonoidi e di vitamina A e C. Idratante, diuretico e depurativo, tra i benefici annovera anche il fatto di essere antiossidante, antinfiammatorio e dermoprotettivo.

