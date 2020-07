Uova, la macchia rossa sull'orlo? Niente fecondazione, cos'è davvero: la mangerete ancora?

31 luglio 2020 a

a

a

Le uova, buone per tutto in cucina: dalla pasta, ai dolci e fino a loro stesse, cucinabili in diversi modi. E sulle uova si dice tutto e il contrario di tutto. Uno dei più famosi luoghi comuni riguarda la macchia rossa che ogni tanto si trova sul tuorlo dell'uovo. Si sente spesso dire che si tratta di un segno di fecondazione, e invece no: si tratta di piccoli coaguli di sangue dovuti alla rottura dei capillari mentre l'uovo si stava formando dentro alla gallina. Insomma, quella macchia rossa non indica che l'uovo sia guasto. E ancora, una curiosità sulla conservazione: in frigorifero oppure a temperatura ambiente? Nessuna delle due pratiche è sbagliata: se le uova sono fresche, è possibile conservarle a temperatura ambiente.

Farina contaminata, scatta il ritiro: allarme del ministero, il celebre marchio nel mirino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.