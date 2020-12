La campagna di successo: quando le limitazioni liberano le idee

Realtà

15 dicembre 2020 a

Si parte dall’osservazione della realtà che ci circonda, scegliendo – di volta in volta – le idee più ricorrenti. La trasposizione di quelle idee, di quei fatti della vita quotidiana diviene automatica. E’questo il mood dello Staff di Dominanza Management, l’area creativa di Dominanza Digitale, società nata nel 2015 dall’idea di cinque giovani visionari e volitivi che oggi vanta due sedi di prestigio a Roma e Milano ed un gruppo di lavoro di oltre quaranta collaboratori.

Il gruppo specializzato in performance digital marketing segue le attività di promozione sui social network per numerosi clienti, sia aziende che privati, per lo più appartenenti al mondo della Cultura, dello Spettacolo e dello Sport. “Per le aziende” - spiega Jacopo Nicoletti, uno dei soci fondatori – “abbiamo creato un ulteriore gruppo di consulenti esperti in campagne promozionali di tematiche differenti, dal fashion al sociale.

Alcuni esempi?

“Nel pieno del primo lockdown” – prosegue Jacopo Nicoletti – “abbiamo creato seguendo le indicazioni del responsabile della Comunicazione di Interflora Italia Emilio Sturlà Furno’, numerosi video promo ispirati a temi di attualità e legati alle attività promosse dal cliente. La partecipazione al Premio Campelli, manifestazione unica nel suo genere, che premia i direttori d’orchestra di tutto il mondo, quest’anno realizzata per lo più a distanza, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza creati dal governo a causa della pandemia. Sempre per Interflora, in pieno lockdown, abbiamo realizzato un particolare promo ispirata al significato di alcuni fiori, su tematiche legate alla gratitudine, al rispetto e al coraggio. Quel promo, in cui abbiamo associato fiori dal significato profondo a diverse categorie di persone impegnate in attività lavorative e sociali che non hanno mai fermato il loro lavoro, è stato divulgato dalla nostra area digital marketing attraverso i social network, riscuotendo oltre un milione di visualizzazioni”.

Le campagne lanciate da Dominanza Digitale per Interflora sono tante e tutte diverse, ma hanno tutte in comune il risultato.

