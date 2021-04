Farro, "dentro a quei vasetti c'è altro". Un clamoroso errore, ritiro in tutta Italia: il prodotto fermato

19 aprile 2021 a

a

a

Scatta richiamo e ritiro precauzionale. A darne comunicazione è Aldi, che comunica il richiamo di un lotto di bio muesli mix di cinque cereali a marchio Natur Aktiv. Il provvedimento è dovuto alla "potenziale presenza di ossido di etilene", fa sapere il gruppo.

Come riporta ilfattoalimentare.it, che dà conto della segnalazione, il prodotto ritirato è quello che viene venduto in confezioni da 750 grammi con il termine minimo di conservazione (Tmc) 26/08/2021. Il muesli richiamato è stato prodotto per Aldi dal fornitore DE-VAU-GE Gesundkostwerk De. GmbH.

Sempre Aldi fa sapere che la vendita del mix-museli con cinque cereali è stata bloccata. Dunque, il prodotto può essere restituito in qualsiasi punto vendita delle catena, anche senza scontrino. E ancora, il gruppo della grande distribuzione aggiunge che per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 800 370370 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Il celebre salame ritirato in tutta Italia, un grave pericolo: ecco quale prodotto devi evitare

E sempre nelle ultime ore, ecco che anche Conad ha ordinato il richiamo di un lotto di farro in scatola, "I Cotti al Vapore" a marchio Conad. Il ritiro è dovuto al fatto che "il lotto indicato contiene soia invece che farro". E ancora, sempre ilfattoalimentare.it aggiunge che il prodotto in questione è venduto in confezioni da 3×150 grammi con il numero di lotto LE2G327 e il Tmc 31/12/2024 (codice EAN: 8003170062511). Per completezza di informazione, si segnala che il farro richiamato è quello prodotto per Conad in Ungheria dall’azienda Globus Konzervipari zrt nello stabilimento di Monostorpalyi ut 92 che ha sede a Debrecen.

Speck a fiammifero, ritiro su base nazionale: un grave pericolo, quale prodotto evitare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.