Integratori alimentari, "alti valori di ossido di etilene": scatta il fermo, il prodotto che vi mette a rischio

24 aprile 2021 a

a

a

Un avviso di sicurezza pubblicato dal ministero della Salute, che avverte circa i rischi correlati agli integratori alimentari HerbaClean e all'alimento per fini medici speciali BariNutrics NutriTotal Vanille. Il rischio è legato, spiegano dal dicastero, alla "presenza di alti valori di ossido di etilene in Psyllium", come riporta il fattoalimentare.it.

Succo d'arancia con due pesticidi, allarme e richiamo: il celebre prodotto fermato | Guarda

Di seguito, i dettagli dei due prodotti interessati dall'avviso di sicurezza:

- BariNutrics NutriTotal Vanille, con il numero di lotto 2102585 e la data di scadenza 01/2/2023

- HerbaClean, con il numero di lotto 2101884 e la data di scadenza 01/12/2022.

Esselunga, la rovinosa truffa del "buono da 500 euro": occhio ai tuoi soldi, come difendersi

Per inciso, la presenza di ossido di etilene negli integratori ma anche in altri prodotti a base di Psyllium è stata segnalata dalle autorità del Belgio attraverso il sistema di allerta europeo Rasff, che raccoglie su base settimanale tutte le segnalazioni. Dunque, l'avviso è stato comunicato ai consumatori italiani in caso di eventuali acquisti effettuati online dei prodotti in questione.

Nel dettaglio, nell'avviso si legge che "il ministero della Salute ha già avviato interlocuzioni con le Autorità belghe per ricevere ulteriori informazioni. Sono stati inoltre avvisati gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province Autonome coinvolti per le verifiche di competenza al fine del ritiro/richiamo dei prodotti non conformi", concludono le autorità.

Un colpo al cuore, "di quanto aumenta il rischio-morte": carni lavorate, lo studio che stravolge le nostre abitudini

"Dentro a quei vasetti non c'è farro". Un clamoroso errore, ritiro in tutta Italia: il prodotto fermato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.