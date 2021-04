Il celebre croccante ritirato, "fuori legge": un grosso rischio, ecco il prodotto da evitare

30 aprile 2021 a

Scatta il richiamo, diffuso ovviamente dal ministero della Salute italiano, che va a colpire moltissimi lotti di croccanti Sesacrock e Cerealcrock sesamo a marchio iSiciliami. Lo stop al prodotto è dovuto alla presenza di semi di sesamo con "un contenuto di ossido di etilene superiore ai limiti di legge".

Come riporta ilfattoalimentare.it, i prodotti interessati dal richiamo sono:

- Croccante di sesamo Sesacrock, in confezioni da 125 grammi con i numeri di lotto 275K81, 290K81, 322K81, 329K81, 338K81, 007K91, 029K91, 050K91, 075K91 e 099K91, e i termini minimi di conservazione (Tmc) 31/03/2021, 15/04/2021, 16/05/2021, 23/05/2021, 02/06/2021, 06/07/2021, 28/07/2021, 18/08/2021, 15/09/2021 e 08/10/2021.

- Croccante Cerealcrock sesamo, in confezioni da 40 grammi con i numeri di lotto 308N81, 323N81, 338N81, 342N81, 014N91, 033N91, 050N91, 083N91 e 099N91, e i Tmc 02/05/2021, 17/05/2021, 02/06/2021, 06/06/2021, 13/07/2021, 01/08/2021, 18/08/2021, 23/09/2021 e 31/12/2021.

Nel dettaglio, i croccanti richiamati sono stati prodotti dall’azienda Il Gusto della Tradizione di G. Arnone & C. Snc, nello stabilimento di Via Francia 6A a Favara nel libero consorzio comunale di Agrigento.

Come sempre in queste situazioni per precauzione si raccomanda di non consumare i prodotti designati dal numero di lotto e dai termini di conservazione, ma di restituirli al punto vendita in cui sono stati acquistati per la sostituzione o il rimborso. E ancora, per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore al numero 0922 415275 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, oppure all’indirizzo e-mail [email protected], conclude ilfattoalimentare.it.

