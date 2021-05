Ikea, "non usate quelle stoviglie": rischio ustione. Clamoroso: il prodotto ritirato

18 maggio 2021 a

Scatta il richiamo dal mercato di una celebre serie di piatti, ciotole e tazze dell'Ikea, quelli a marchio Heosik e Talrika. Un richiamo diffuso dall'azienda perché "questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi". Insomma, rischio-ustione. Le due linee soggette al richiamo, come riporta ilfattoalimentare.it, comprendono ciotole, ciotoline, piatti piani, fondi e tripartiti e tazze in plastica Pla da fonti rinnovabili, per un totale di nove prodotti diversi.

Da par suo, la catena di arredamento svedese, fa sapere che "sono stati segnalati dei casi di rottura dei prodotti”, nonostante tutti i “prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti”. “Per questo, – aggiunge Ikea – in via precauzionale, stiamo ritirando dal mercato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talrika".

E ancora, scusandosi per il disagio, Ikea raccomanda di non utilizzare le stoviglie delle linee ritirate dal mercato: i consumatori che hanno acquistato i prodotti richiamati possono restituirli a un punto vendita, dove saranno rimborsati anche senza presentare lo scontrino fiscale d'acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Ikea al numero verde 800 924646, conclude ilfattoalimentare.it.

