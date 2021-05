Integratore alimentare, "ossido di etilene oltre i limiti": un grosso pericolo, ecco il prodotto da evitare

25 maggio 2021 a

Un nuovo richiamo diffuso dal ministero della Salute. In questo caso, i prodotti interessati dallo stop sono un lotto dell'integratore alimentare Ispagul a base di psillio e due lotti di psillio cuticola in polvere, entrambi con marchio Erba Vita. Il richiamo è dovuto alla "presenza accertata di ossido di etilene oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente per l’utilizzo negli integratori alimentari.

Come riporta ilfattoalimentare.it, che come sempre rilancia la notizia, i prodotti interessati dallo stop diffuso dal dicastero hanno queste caratteristiche:

- Ispaghul, integratore alimentare in confezione da 60 capsule da 500 mg (peso netto 30 grammi), con il numero di lotto 6021 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/03/2024

- Psillio cuticola in polvere, in confezione da 100 grammi con i numeri di lotto 4921 e il Tmc 29/02/2024, e 8821 e il Tmc 31/03/2024.

E ancora, si rende noto che gli integratori soggetti a richiamo sono stati prodotti da Erba Vita Group Spa, nello stabilimento di via dei Faggi 26 a Chiesanuova, nella Repubblica di San Marino. Come sempre in questi casi, la raccomandazione è quella di non consumare il prodotto interessato dal numero di lotto e dai termini di conservazione indicati, bensì di restituirlo al punto vendita in cui sono stati acquistati per ottenere la sostituzione oppure il rimborso.

