Soffri di disturbi o dolori cronici? Osteopatia, prenota una visita gratuita dal 7 al 13 giugno

Il “Progetto CronOs” ( qui il sito dell'iniziativa ) ha l’obiettivo di informare i cittadini sul contributo che l’Osteopatia può offrire ai pazienti che presentano una o più patologie croniche e di dare impulso alla ricerca scientifica in questo specifico campo della salute. Quando si parla di cronicità si fa riferimento al tempo di insorgenza di un disturbo o di una patologia che, se superiore ai 3 mesi, si definisce cronica.

Sono oltre 24 milioni gli italiani che attualmente convivono con malattie croniche e l’OMS ha stimato che oltre l’80% della spesa pubblica per la salute è indirizzato alle cure e alla gestione del paziente cronico.

Tra gli interventi sanitari volti alla cura e alla presa in carico dei pazienti cronici, l’osteopatia riveste un ruolo sempre più importante nell’integrazione di strategie terapeutiche orientate al miglioramento della qualità di vita dei pazienti e alla riduzione dei sintomi correlati a patologie croniche.

Nel Piano Nazionale della Cronicità, il Ministero della Salute, sottolinea che “la presenza di pluripatologie richiede l’intervento di diverse figure professionali, ma c’è il rischio che i singoli professionisti intervengano in modo frammentario, focalizzando l’intervento più sul trattamento della malattia che sulla gestione del malato nella sua interezza”.

Il “Progetto CronOs” vuole essere una prima risposta concreta.

Le malattie croniche sono più frequenti di quanto si possa immaginare e riguardano persone di ogni età. Convivere con la cronicità è possibile. Ascolta i consigli degli osteopati ROI e leggi le testimonianze dei pazienti per capire in che modo l’osteopatia potrebbe contribuire a migliorare il tuo benessere generale. www.progettocronos.it

Gli osteopati membri del ROI, la più rappresentativa associazione degli osteopati italiani e la prima nata in Italia, che aderiscono alla campagna offriranno in tutta Italia ai pazienti cronici - nel rispetto delle misure di protezione per il contenimento del virus previste dalla legge - la possibilità di sottoporsi a una prima visita gratuita.

Due giorni dopo il trattamento i pazienti compileranno un questionario online al link che gli indicherà l’osteopata e potranno così contribuire È un questionario molto semplice composto da un’unica domanda che indaga qual è stata la risposta al trattamento.

A Milano puoi prenotare la tua visita gratuita, tra gli altri, con l'Osteopata Amedeo Malfetti, telefonando direttamente al n° 340 275 5033 oppure sul sito

A Milano puoi prenotare la tua visita gratuita, tra gli altri, con l’Osteopata Amedeo Malfetti, telefonando direttamente al n° 340 275 5033 oppure sul sito www.amedeomalfettiosteopata.it . .

