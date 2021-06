Kellogg's, la rivoluzione dei cereali: ecco come cambia il più celebre dei prodotti dal 2022

08 giugno 2021 a

Una svolta "storica" per Kellogg's, il celeberrimo brand di alimentari. Il gruppo ha infatti annunciato che utilizzerà meno zucchero e sale nei cereali da colazione per bambini venduti in tutta Europa e nel Regno Unito. Come riporta ilfattoalimentare.it, è questo l'impegno preso da Kellogg's, che ha annunciato di voler ridurre di almeno il 10% l'utilizzo degli zuccheri e del 20% quello del sale contenuti nei suoi prodotti. Il tutto avverrà entro il 2022 e, assicurano, senza compromettere il gusto dei cereali.

L'iniziativa del gruppo si inserisce nel nuovo Manifesto del benessere, Wellbeing Manifesto, dell'azienda a stelle e strisce: si tratta di un piano d'azione che gravita attorno alla protezione della salute umana e alla sostenibilità ambientale, temi per i quali c'è sempre maggior sensibilità, e non solo dal punto di vista del consumatore.

Grazie al miglioramento delle ricette, secondo il piano di Kellogg’s entro la fine del 2022 tutti i marchi di cereali per bambini potranno vantare in etichetta un Nutri-Score A o B, nei Paesi in cui è stato adottato, come la Francia. E ancora, Kellogg's ha annunciato l'intenzione di aumentare il contenuto di fibre nella maggior parte dei suoi prodotti per la colazione entro il 2023.

Ma non è tutto: il gruppo ha reso nota anche l'intenzione di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti venduti in Europa grazie a un nuovo imballaggio. Nel dettaglio per i cereali Kellogg’s sarà utilizzata una confezione di cartone più piccola e meno voluminosa, resa possibile dall’aspirazione dell’aria nei sacchetti, senza ridurre la quantità di cereali contenuti.

