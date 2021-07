Wurstel, come si cuoce la "salsiccia tedesca". Quello che avete sempre sbagliato

03 luglio 2021 a

In Germania ci sono 1.500 tipi di würstel e visto che i länder sono sedici, in media ci sono un centinaio di versioni della salsiccia tedesca. Ma tutti i diversi tipi di wrstel hanno un segreto per la cottura perfetta: vanno grigliati lentamente e a fuoco basso, per venti minuti a 80 gradi. Se si ha troppa fretta, la salsiccia alla fine risulta bruciacchiata e non rosolata bene come deve essere. Riporta ItaliaOggi che ognuno vuole la sua variante di salsiccia, diversa nella confezione e con salse differenti, piccanti, dolci, con cipolla, o senza, con pelle o spellata. Ad Ansbach, in Baviera, per esempio, sono convinti che il loro bratwürst sia il migliore della nazione. E hanno organizzato un vero e proprio tour della salsiccia arrosto.

La materia prima, le salsicce, non viene prodotta nella cittadina, ma nei paesi vicini, dove si rispetta la tradizione secolare, ha garantito il macellaio Karl-Heinz Holch, 70 anni. Come tutti i piatti semplici, anche il würstel richiede abilità e ingredienti non sofisticati. Secondo una vecchia battuta. qualcuno potrà arrivare a dimostrare l'esistenza di Dio, ma non potrà mai sapere che cosa è contenuto in un würstel.

In alcune confezioni industriali, infatti, la percentuale di carne di maiale non supera il 12%. Ad Ansbach si arriva al 90%, carne di maiale non molto grassa e neppure magra, il resto sono spezie selezionate. Si rispetta la ricetta storica, che risale al 1430, quando per la prima volta fu stabilito per legge che cosa fosse un autentico bratwürst, solo carne di suino, senza aggiunte di lingua, di fegato o sangue. E anche la quantità: tre salsicce dovevano pesare un pfund, una libbra, circa mezzo chilo. Oggi invece la salsiccia arriva a cento grammi, e se ne possono gustare tranquillamente un paio.

