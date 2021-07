Carrefour, arriva "Vivi di gusto": il magazine tutto digitale

15 luglio 2021 a

Novità in casa Carrefour: è arrivato Vivi di Gusto, un magazine tutto digitale ricco di informazioni e consigli.

Vivi di Gusto si presenta come uno strumento utile e piacevole per tenersi sempre aggiornati su tanti aspetti relativi al cibo, al vino, alla cura della casa e alle azioni portate avanti dall’azienda in ambito di sostenibilità. Un magazine strutturato in maniera semplice e intuitiva, che va incontro alle esigenze dei lettori con contenuti sempre nuovi, da gustarsi, è proprio il caso di dirlo, comodamente online in qualsiasi luogo o momento.

Le diverse rubriche in cui si articola il magazine offrono una visuale ampia e sfaccettata del mondo dell’alimentazione, con un approccio leggero e accurato al tempo stesso. Vivi di Gusto ospita, infatti, tante sfiziose ricette, pensate per stimolare la fantasia dei lettori attraverso indicazioni semplici e precise. Per la buona realizzazione di un piatto, è essenziale utilizzare materie prime di qualità, argomento che apre la strada ad approfondimenti golosi e interessanti, alla scoperta di eccellenze alimentari, di produttori locali e del loro prezioso lavoro.

Immancabile accompagnamento di un buon pasto, sulla tavola degli italiani, è il vino, capace di valorizzare i sapori e allietare il palato. Per scegliere al meglio, fra tante etichette disponibili, Vivi di Gusto permette di esplorare tante cantine d’Italia, offrendo una panoramica su luoghi e metodi di produzione, bouquet e abbinamenti ideali.

Cibo e buon vino favoriscono la convivialità, ma per rendere tutto veramente perfetto quando si ricevono ospiti non bisogna trascurare la mise en place, da realizzare con cura, affidandosi ai suggerimenti del magazine di Carrefour. Una sezione, infatti, è proprio dedicata ai consigli su come rendere elegante e originale la tavola, tra tovaglie, piatti e stoviglie, da individuare e abbinare in accordo con la stagione, il tipo di occasione e la propria voglia di stupire.

Una gradevole cena in compagnia, così come i pasti di ogni giorno, possono assumere significati più profondi di quanto sembri se i piatti che vengono serviti rientrano in un’ottica di sostenibilità ambientale e impegno a rendere il nostro pianeta più sano e bello. Un atteggiamento responsabile sposato in pieno da Carrefour, che tramite il programma Act For Food porta avanti azioni concrete, in un percorso tutto da scoprire anche grazie alle pagine di Vivi di Gusto.

Un magazine digitale che si impegna a cogliere le diverse voci del mondo dell’alimentazione e che si candida a diventare una lettura abituale per molti italiani, grazie alla sua impostazione chiara, intrigante e contemporanea. Tutti i suggerimenti presenti su Vivi di Gusto sono inoltre pensati per essere facilmente realizzabili utilizzando i prodotti consigliati, da acquistare presso i punti vendita Carrefour e online.

