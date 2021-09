Alimentazione, carne e pesce addio: insetti, cactus e meduse, ecco cosa mangeremo in futuro

02 settembre 2021 a

Insetti, meduse, cactus e microalghe: è questo il cibo del futuro, il cosiddetto "novel food". Si tratta dei nuovi alimenti che potremmo presto trovare a tavola. Un passo in avanti da questo punto di vista è già stato fatto dall'Unione europea, che mesi fa ha approvato il cosiddetto tenebrione mugnaio, un verme da mangiare sotto forma di farina, e l’opuntia, una varietà di cactus consumata tradizionalmente in Messico.

Tutt'altro discorso per le meduse. In quel caso, come scrive La Repubblica, l’iter deve ancora iniziare. Mentre nei ristoranti orientali sono già disponibili, in Europa invece non si possono ancora cucinare. Nel frattempo, comunque, gli esperti dell'alimentazione hanno dato la loro benedizione agli eventuali nuovi piatti. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Food, infatti, alimenti come l’alga clorella e le larve di insetti sono alternative nutrienti ai cibi tradizionali e un domani potrebbero anche essere anche un’arma per combattere la malnutrizione nei Paesi poveri e fronteggiare i cambiamenti climatici.

"La componente proteica degli insetti è elevata e nobile, perché contiene tutti gli aminoacidi essenziali di cui l’organismo ha bisogno, proprio come quella di carne e uova", ha spiegato Francesco Gai, che studia gli insetti commestibili all’Istituto di Scienze delle Produzioni alimentari del Cnr a Torino. Il ricercatore, però, non ha negato che molti consumatori potrebbero storcere il naso di fronte ad alimenti di questo tipo. Infatti poi ha aggiunto: "La barriera psicologica nei confronti degli insetti è ancora forte, perciò mangeremo grilli e vermicelli soprattutto sotto forma di farine per la produzione di biscotti, paste, prodotti da forno e sostituti della carne".

